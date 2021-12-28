Минск, 28 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал данные о социально-экономическом положении республики в январе-ноябре. В регулярно выходящем статистическом бюллетене отсутствуют обычные для него сведения о количестве пенсионеров.

Waboutblog.com Пенсионеры

В предыдущей публикации численность белорусских пенсионеров оценивалась в 2,4 млн человек. Таким образом, при 9,4 млн общей численности граждан постсоветской республики примерно каждый четвёртый был пенсионером.

Засекретив данные по численности пенсионеров в ноябре, Белстат опубликовал данные по размеру средней пенсии — она составила 515,5 белорусских рублей ($204 в эквиваленте) и оказалась меньше данных за октябрь.

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