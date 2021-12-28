Варшава, , 16:36 — REGNUM Польша является лидером в Евросоюзе по использованию европейских дотаций. Об этом заявил глава министерства региональной политики Польши Гжегож Пуда в эфире Polskie Radio.

ЕС Findspicture.com

«При дополнительном финансировании из структурных фондов ЕС в Польше до сих пор были реализованы почти 100 тысяч инвестиций стоимостью около 110 млрд евро. Такого не было ни в одной стране ЕС», — заявил министр.

Чиновник привел последний пример — финансирование ЕС строительства туннеля для Южного объездного пути Варшавы.

Он добавил, что ведомство хочет повысить уровень финансирования Евросоюзом инвестиций, реализуемых местными органами власти. По мнению министра Пуды, это позволит смягчить негативные последствия нынешнего роста инфляции.