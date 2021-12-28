Москва, , 16:36 — REGNUM Стороной конфликта на Украине, стороной Минских соглашений Россия не является, сообщил 28 декабря журналистам постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Владимир Чижов Mil.ru

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Подчеркнув, что Россия не является стороной Минских соглашений, российский дипломат сказал, что этот вопрос неоднократно становился предметом дискуссий с ЕС.

При этом Брюссель, как отмечает Чижов, уклонялся от прямых вопросов Москвы на этот счёт. Так же поступали партнёры по «нормандскому» формату.

И сейчас утверждение о том, что Россия — сторона конфликта на Украине, является «дополнительным потенциальным раздражителем» в отношениях Москвы и Брюсселя.

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