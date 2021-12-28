Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии мемориал «Строителям безмолвных рубежей» планируется открыть 1 июля 2022 года, в День тыловика. Перенос открытия памятника, который является частью сооружения, обусловлен двумя факторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 декабря глава Чувашии Олег Николаев.

10 ноября 2021 года, Козловский район Чувашии. Возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Cap.ru

Руководитель республики пояснил, что открытие «не переносится». По его словам, стела в честь строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода «Строителям безмолвных рубежей» стоит, завершена «подводка всех инфраструктурных составляющих» — газа, электроснабжения. Памятник (первый этап) планировали торжественно открыть 25 декабря вместе с запуском Вечного огня на площадке, но затем мероприятие отменили.

Поясняя ситуацию, Олег Николаев выделил «два фактора». По его словам, целесообразнее открыть мемориал летом, когда территорию полностью благоустроят и проведут озеленение.

«Второй фактор немаловажный. Может, даже более важный момент: работы по камню ещё ведутся, не завершены в том смысле, что камень такой капризный предмет, скажем так, что холода могли испортить всю работу, которую проделали мастера», — сказал глава Чувашии, пояснив, что камень должен соответствующим образом затвердить, оставаясь «в тепле».

10 ноября 2021 года, Козловский район Чувашии. Возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Cap.ru

10 ноября 2021 года, Козловский район Чувашии. Возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Cap.ru

Руководитель республики также добавил, что «после изучения всех дат» для проведения торжественной церемонии открытия было выбрано 1 июля, когда празднуется День тыловика.

Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге народа в период Великой Отечественной войны. В течение шести летИА REGNUMведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей отметить 80-летие начала войны и строительства рубежей обороны в 2021 году, объявив его Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей.

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