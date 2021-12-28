Вашингтон, 28 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Порядка 58,6% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на новый штамм «Омикрон». Об этом сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(сс) The National Guard Тест на коронавирус в США

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Быстро распространяющийся штамм впервые был зарегистрирован на юге Африки и в Гонконге в ноябре, а первый случай в США был выявлен 1 декабря у полностью вакцинированного человека, посетившего Южную Африку.

При этом к штамму «Дельта» регулятор относит 41,1% всех случаев заражения коронавирусом в США, согласно информации, распространенной 28 декабря.

Ранее в стране на указанный вариант SARS-CoV-2 приходилось 73% новых случаев заражения. За неделю его доля среди всех разновидностей коронавируса в США выросла в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в американской столице Вашингтоне ввели обязательное ношение защитных масок в помещениях для борьбы с распространением COVID-19.