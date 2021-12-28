Санкт-Петербург, 28 декабря 2021, 16:33 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» (проект 677 «Лада») завершила в Финском заливе первый этап заводских ходовых испытаний. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», которое строит субмарину.
В частности, были проведены скоростные и маневренные испытания подлодки, проверены гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, испытаны подъемно-мачтовые устройства.
«В настоящее время на предприятии начинается подготовка субмарины ко второму этапу заводских ходовых испытаний», — отметили в пресс-службе.
Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок, они признаны самыми современными и перспективными, как с точки зрения боевой эффективности, так и по тактико-техническим характеристикам.
АО «Адмиралтейские верфи» строит подлодку «Кронштадт» по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. Модернизации подверглись система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.
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