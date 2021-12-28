Нальчик, 28 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Квадроцикл вместе с водителем сорвался в пропасть в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает 28 декабр пресс-служба регионального управления МЧС России.

(сс) dimitrisvetsikas1969 Квадроциклы

Уточняется, что ЧП произошло в Зольском районе, вблизи смотровой площадки плато «Канжал» в 14:10 мск.

По некоторым данным, высота обрыва в месте происшествия может составлять до 300 метров.

Отряд спасателей Эльбрусского высокогорного-поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулся на место трагедии, однако только на то, чтобы добраться до него, потребуется около трёх часов.

Судьба водителя квадроцикла пока не выяснена, личные данные и место постоянного жительства также ещё не установлены.