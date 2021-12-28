Москва, 28 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование оборота питьевой и минеральной воды, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Вода

Устанавливаются основные понятия в отрасли упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Также вводится классификация источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, а также реестр источников природной питьевой воды и природной минеральной воды.

Законопроект устанавливает прямой запрет использования источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, без установления границ зон санитарной охраны. Отсутствие зон санитарной охраны является прямым нарушением нормативов и стандартов и приводит к риску производства не качественной и не безопасной упакованной питьевой воды, отмечают сенаторы.

В законопроекте определены способы упаковки и транспортировки упакованной питьевой воды до потребителя, в том числе через сеть торговых автоматов.

Предусматривается введение порядка выдачи, приостановления, аннулирования документов, подтверждающих наличие специальных свойств (лечебно-профилактических или возможность использования в питании детей различного возраста). Эти документы необходимы для государственной регистрации лечебных, лечебно-столовых природных минеральных вод и вод питьевых для детского питания.

Законопроектом также предусматривается порядок выдачи документов для государственной регистрации питьевой воды для детского питания.

Инициативой устанавливается введение порядка формирования, хранения, актуализации и уничтожения эталонов природной питьевой воды и природной минеральной воды.

Законопроект вводит единый государственный реестр производителей упакованной питьевой воды для отдельного учета таких лиц.

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