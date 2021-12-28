Кызыл, 28 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. «Не только слушать, но и слышать, т. е. реагировать, исполнять, действовать!» — такими словами начал своё прямое общение с народом глава Тувы Владислав Ховалыг 25 декабря 2021 года. Примечательно, что прямой эфир руководителя республики состоялся сразу после 17-й ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы Владислав Ховалыг

Формат прямого разговора с гражданами страны глава государства ввёл в 2001 году. Даже когда Владимир Путин являлся премьер-министром России в 2008—2011 годах, эта традиция не прерывалась и проходила под названием «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

Назначенный президентом временно исполняющим обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле, и уверенно победивший на выборах в сентябре 2021 года, по примеру Владимира Владимировича проводит уже второй прямой эфир с населением региона.

Первый эфир состоялся в августе этого года и в ходе его подготовки было поднято более тысячи проблем, многие из которых были уже решены ко второму эфиру или пути решения которых стали уже понятными для населения. Наиболее острым из них был вопрос цены на уголь для населения республики, отпускаемый Тувинской горнорудной компанией с Каа-Хемского и Чаданского разрезов.

В республике с 2016 года действует губернаторский проект «Социальный уголь», в рамках которого многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением, получали по 2 тонны бесплатного угля с доставкой на дом. Однако всю остроту вопроса стоимости угля этот проект снять не мог.

Поэтому вновь назначенный руководитель региона начал свою работу с проверки обоснованности цены на уголь. По его поручению региональная служба по тарифам проверила финансово-хозяйственную деятельность ТГРК и выявила, что компания, являющаяся единственным поставщиком твёрдого топлива в республике, за последние годы получала прибыль в сотни миллионов рублей. По итогам проверки правительство в июле этого года снизило цену на уголь для населения на 20% до 2020,1 рубля за тонну без ущерба для компании, что было с радостью воспринято населением всей Тувы.

Отдельные скептики тогда начали распускать слухи, что это временная мера, связанная с выборами главы. Масла в огонь подливало и то, что ТГРК не согласилась с принятым решением и обратилась в суд. Суд удовлетворил иск по процедурным мотивам, однако в сентябре региональное правительство своим повторным решением вновь подтвердило ранее им установленную цену на уголь для населения. Тогда ряды скептиков по этому вопросу значительно поредели, что можно было наблюдать по их активности в социальных сетях.

Когда угольный вопрос дошел до уровня федерального правительства в лице первого вице-премьера Андрея Белоусова и успешно там разрешился в интересах республики и ТГРК, даже рьяные скептики в способностях Владислава Ховалыга были вынуждены замолчать.

А какие возражения они могли выдвинуть, если решением федерального правительства ТГРК дали возможность заработать на экспортных поставках угля при условии, что цена на уголь для жителей региона останется в размере, установленном властями. Более того, эта цена останется неизменным и в 2022 году, а также может быть пролонгирован и на 2023 год.

Кроме того, компания взяла на себя обязательство ежегодно бесплатно отпускать уголь на сумму 21 млн рублей в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь», что удваивает бюджет проекта. Значит, региональное правительство будет иметь возможность или увеличить количество семей, получающих бесплатный уголь, или увеличить норму бесплатного угля для каждой семьи.

Следует отметить, что все эти взаимные обязательства между региональным правительством и ТГРК по поручению Андрея Белоусова были закреплены письменным соглашением. Согласно документу, компания также обязуется не менее 100 млн рублей прибыли направить на техническое перевооружение предприятия, чтобы нарастить добычу угля и создать дополнительные рабочие места.

Не менее удачно для республики завершились многолетние потуги республики решить вопрос энергодефицита, который стал явным тормозом для дальнейшего развития Тувы. На пресс-конференции Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что драйверами развития экономики страны являются инфраструктурные проекты.

Один из них 15 декабря утвердил зампред правительства РФ Александр Новак под названием «Комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Тувы». Общая сумма инвестиций составляет 45,8 млрд рублей, из которых 23,1 млрд будут выделены из федерального бюджета. Это часть из тех 500 млрд рублей инвестиций из федерального бюджета, о которых говорил президент, что стало огромной поддержкой Тувы со стороны федеральных властей.

А общая сумма инвестиций, реализуемых в Туве проектов оценивается в 322 млрд рублей. В рамках их реализации заработают новые горно-обогатительные комбинаты на месторождениях Ак-Суг и Кара-Белдир. Действующий комбинат на Кызыл-Таштыгском месторождении от дизельных электростанций перейдёт к централизованному электроснабжению. Самый большой по территории район республики — Тоджинский, также избавится от дизельных электростанций, ежегодное содержание которых обходится бюджету республики в круглую сумму.

Часть дополнительных электрических мощностей в 270 мегаватт, будут направлены на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в столице Кызыле. Со строительством третьей высоковольтной линии электропередачи Шушенское — Туран — Мерген» с дальнейшими ответвлениями по республике откроется «второе дыхание» социально-экономического развития региона.

Эти два примера демонстрируют, что выбор Владимира Путина кандидатуры на пост главы региона был правильным и удачным. Избранный жителями республики в сентябре этого года Владислав Ховалыг всего за девять месяцев своей работы это доказал на деле. Этому способствует также его прямое общение с народом по примеру главы государства.