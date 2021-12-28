Эль-Кувейт, 28 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Кувейте начинается формирование нового правительства во главе с шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщает 28 декабря KUNA.

Xiquinho Silva Кувейт

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 28 декабря, эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство Кувейта состоит из 15 министров. Известно, что в новый кабинет министров вошло несколько человек из предыдущего.

Так, министром нефти и высшего образования остался Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес. Кроме того, министром обороны Кувейта также остался Хамад Джабер Али ас-Сабах. Также известно, что министром финансов стал Абдель Ваххаб Мухаммед ар-Рашид.

Напомним, предыдущее правительство Кувейта было отправлено в отставку в середине прошлого месяца. Новое правительство было поручено сформировать Сабаху Халеду аль-Хамаду ас-Сабаху.