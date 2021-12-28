Тверь, 28 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Новые школьные автобусы получили муниципалитеты Тверской области 28 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сегодня же пожарные части региона получили новую спецтехнику

Пресс-служба правительства Тверской области Тверские муниципалитеты получили новые школьные автобусы

Ключи от школьных автобусов представителям районов Тверской области и специальный транспорт — Главному Управлению МЧС России по Тверской области передал губернатор Игорь Руденя.

Он отметил, что в общей сложности в 2021 году по федеральной программе Тверская область получила уже 103 новых школьных автобуса. Общая численность школьного автопарка в Тверской области составляет более 420 автобусов, они обслуживают ежедневно 627 маршрутов, по которым перевозят 11 тыс. детей. Обновление автопарка позволяет не только заменить машины старше 10 лет, но и расширить сеть школьных маршрутов.

ГУ МЧС России по Тверской области передано восемь единиц техники, это пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, насосная станция и мобильный комплекс спецобработки — аналогов ему в Тверской области нет.