Нижний Новгород, , 16:18 — REGNUM За год кондитерские изделия в Нижегородской области в среднем выросли в цене на 7,8%. Об этом сообщила заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева в канун новогодних праздников.

Торт

По ее словам, за этот период печенье и пряники подорожали на 8%, а шоколадные, карамельные и другие конфеты стали стоить дороже на 5% — 13%.

Вместе с тем Груздева отметила, что цены на шоколад почти не изменились — сейчас он стоит приблизительно столько же, сколько и в 2020 году.