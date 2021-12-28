Саратов, , 17:12 — REGNUM В Саратовской области работает 249 комплексов фото‑ и видеофиксации. За 2021 год камеры зафиксировали порядка 2,2 млн нарушений правил дорожного движения, выписано 1,1 млрд рублей штрафов, сообщает региональный минтранс.

Правила дорожного движения Torange.biz

В преддверии новогодних праздников жителям Саратовской области рекомендуют оплатить имеющиеся штрафы за нарушения правил дорожного движения и другие задолженности. У граждан при выезде за границу могут возникнуть сложности, поэтому водителей и собственников транспортных средств призывают оплатить их в этом году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области количество дорожно-транспортных происшествий за 10 месяцев 2021 года сократилось на 9,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% стало меньше погибших в авариях, а раненых — на 9,2%.

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