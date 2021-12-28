Чикаго, США, , 16:54 — REGNUM Диспетчер из Чикаго предупредил граждан в социальных сетях, что по крайней мере в одном из округов штата опасно находится из-за дефицита кадров сотрудников полиции, сообщает Fox News.

Полиция США Elvert Barnes

Кит Торнтон написал в Facebook, что в 16-м округе Чикаго существует кадровая проблема, несмотря на то, что управление города отрицает дефицит сотрудников, сообщила газета Chicago Sun-Times.

«Если вы живете в Чикаго, или ведете здесь бизнес, или просто приехали как турист, ваша безопасность находится под угрозой», — заявил Торнтон.

По данным ABC, 16-й полицейский участок является самым крупным в городе. Как и другие округи, он потерял много полицейских в последнее время — некоторые ушли в отставку, а новые кадры не удается привлечь. Отмечается, что руководство города проведет встречу, чтобы обсудить проблему.

Напомним, что на фоне расовых беспорядков в США граждане организовали движение, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции.