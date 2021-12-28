Ульяновск, , 16:12 — REGNUM В Ульяновске планируется организовать бесплатный проезд на Новый год и Рождество. Об этом сообщает администрация областного центра.

Дед Мороз и Снегурочка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В мэрии поясняют, что с данной инициативой выступил глава Ульяновска Дмитрий Вавилин, пояснив, что данные события — дни с «особым настроением». Соответствующее решение будет оформлено документально 28 декабря.

В результате в течение суток, с 23 часов 31 декабря и до 23 часов 1 января можно будет бесплатно проехать на трамваях и троллейбусах. Также будет свободный вход с 22 часов 6 января до полуночи 7 января.

Чиновники также сообщают, что в преддверии Нового года часть водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов традиционно выйдут на маршруты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Ульяновске продлят работу троллейбусов, трамваев и автобусов до 1 часа, отдельные маршруты до 01:30. Работа общественного транспорта 1 января возобновится с 06:00, в новогодние каникулы он будет работать в формате выходного дня. В Рождество транспорт будет ходить до 02:30 — до окончания ночных праздничных богослужений.