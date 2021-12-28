Брянск, , 16:12 — REGNUM Ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручил 28 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз. Торжественная церемония прошла в правительстве региона.

Ключи Bryanskobl.ru

Собственное жильё появилось ещё у 25 человек. В 2021 году для детей-сирот закуплено 270 квартир, из них более 70% в новостройках. Ещё девять квартир из собственного жилищного фонда предоставили муниципалитеты.

«Мы вручили ключи от новых квартир в Брянске тем, кто остался без родителей, о ком заботится государство. 25 человек получили ключи от собственного жилья и возможность жить и создавать семьи в комфортных условиях», — написал на своей странице в соцсети глава региона.

С 2015 года из областного и федерального бюджетов на покупку жилья для детей-сирот было выделено 2,3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей — средства области. в целом, за последние семь лет приобретено 1955 жилых помещений, из них 1219 квартир на первичном рынке.