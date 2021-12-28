София, , 16:07 — REGNUM В Софийском зоопарке в возрасте 58 лет скончалась слониха Артайда, признанная старейшим животным, проживавшим в структуре столичного зверинца. Об этом 28 декабря сообщило Радио Болгария.

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По официальным данным, Артайда умерла по естественным причинам. В зоологическом саду Софии она жила на протяжении последних 18 лет и являлась любимицей десятков тысяч посетителей. До этого слониха выступала в цирке, где ее номера неизменно сопровождались овациями.

«Это огромная потеря. Артайда была добрым другом для всех нас и наших гостей», — говорится в опубликованном заявлении руководства Софийского зоопарка.