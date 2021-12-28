Кострома, , 17:28 — REGNUM Школу в костромском посёлке Волжский на 900 мест возводят без разрешения на строительство. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Строительство школы в посёлке Волжском, ноябрь 2021 года Http://gradkostroma.ru

Напомним, контракт на строительство образовательного учреждения между комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы и акционерным обществом «Капстрой» был заключен 16 февраля 2021 года. Его цена составила 715 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен построить и сдать трёхэтажное здание общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров до 20 декабря 2022 года. Работы начались весной текущего года.

По информации прокуратуры до настоящего времени заказчик не получил разрешения на строительство в управлении архитектуры и градостроительства администрации города. Причины, по которым это произошло, в управлении архитектуры корреспонденту ИА REGNUM назвать не смогли. Из-за отсутствия необходимого документа стройка может быть остановлена. Повлияет ли это обстоятельство на сроки исполнения муниципального контракта, пока не ясно.

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