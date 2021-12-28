Москва, 28 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 1,46%, до $79,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Irishtimes.com Нефть

«Рост цен на нефть начался накануне без всяких видимых причин. Никаких значимых для рынка нефти новостей не появлялось. Сегодня рост продолжается, хотя с информационными поводами по-прежнему глухо.

Видимо, покупки обусловлены общей атмосферой новогоднего ралли, в рамках которых несправедливо подешевевшая недавно нефть выглядит хорошей мишенью для разгона.

Рубеж $80 уже очень близко, и, вероятно, котировки протестируют его на прочность уже в ближайшие часы. После этого, вероятно, можно будет увидеть фиксацию прибыли и откат цен.

Все-таки эпидемическая обстановка в странах Запада остается тревожной, на рождественских выходных более 1000 авиарейсов в США были отменены из-за некомплекта экипажей.

Европейский спотовый рынок газа также несколько остыл — на фоне информации о перенаправлении на европейские терминалы значительного количества газовых танкеров, цены откатились ниже $1100 за тысячу кубометров.

Тем не менее, уровень $80 за баррель будет притягивать нефтетрейдеров в ближайшие дни», — предполагает эксперт.

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