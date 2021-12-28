Джакарта, , 16:02 — REGNUM Национальное контртеррористическое агентство Индонезии показало, что 364 человека, подозреваемых в связях с радикальными террористическими группировками, были привлечены к уголовной ответственности, сообщает Kompas.

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«Некоторые сетевые террористические группы все еще активно распространяются. Мы продолжаем противодействовать радикализации», — говорится в заявлении контртеррористического агентства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.

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