Москва, 28 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Есть риск, что к 2034 году в мире произойдет значительное сокращение запасов золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что мировые центральные банки стали предпочитать золото доллару в качестве инструмента хранения международных резервов.

Золото

«Золото — защитный актив, который позволяет сохранить средства в период экономических кризисов и усиления геополитических рисков. Пока в мире есть много дешевых долларов, которые не обеспечены золотом, остается риск их обесценивания, поэтому государства стараются уменьшить свою зависимость от американской национальной валюты, — сказала Кошелева. — Кроме того, золото — ресурс ликвидный и ограниченный. Есть данные, что объемы добычи в ближайшие годы будут снижаться и скоро достигнут уровня начала XXI века, а к 2034 году есть риск значительного сокращения запасов золота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, почему в мире падает доверие к доллару.