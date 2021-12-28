Саратов, , 16:04 — REGNUM Депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) суд вынес решение о лишении водительских прав и наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области.

Валерий Рашкин

«Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании… Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тысяч рублей», — цитирует агентство собеседницу.

Валерий Рашкин признан виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 29 октября Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения депутату в виде запрета определенных действий. Так, Рашкин не сможет покидать свое жилье в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Сам коммунист вердиктом суда остался недоволен. Рашкин обвинения в незаконной охоте отвергает, поскольку убежден, что охота «была законной». Также он заявил, что обжалует решение суда.

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