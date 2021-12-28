Светлоград, Ставропольский край, 28 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в больнице города Светлограда (Ставропольский край), сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка «Ревность»

Житель Светлограда 38 лет подозревается в хулиганстве, совершённом с применением используемых в качестве оружия предметов (часть 2 статьи 213 УК РФ).

По версии следствия, светлоградец явился 28 декабря в пьяном виде с оружием в Петровскую районную больницу. В этом медицинском учреждении медсестрой работает его жена.

«Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения», — говорится в сообщении. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Решается вопрос о задержании подозреваемого и о направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения.