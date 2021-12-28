Москва, , 16:00 — REGNUM Недоверие мировых центральных банков к доллару будет расти до тех пор, пока США не ограничит печать новой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недоверие мировых центробанков к долларам будет расти до тех пор, пока США не ограничит печать новой валюты и ФРС не приступит к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики, — сказала Кошелева. — В 2021 году США напечатали около 15 триллионов долларов. Это наводнило рынок кредитами по минимальным ставкам и привело к рекордной в стране инфляции. Так как США пока активно поддерживают свою экономику, выпуская дополнительные деньги, это делает доллар более волатильным и вызывает опасения аналитиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году стоит ожидать дальнейшего укрепления и усиления международной роли золота.

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