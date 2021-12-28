Москва, 28 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Недоверие мировых центральных банков к доллару будет расти до тех пор, пока США не ограничит печать новой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Недоверие мировых центробанков к долларам будет расти до тех пор, пока США не ограничит печать новой валюты и ФРС не приступит к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики, — сказала Кошелева. — В 2021 году США напечатали около 15 триллионов долларов. Это наводнило рынок кредитами по минимальным ставкам и привело к рекордной в стране инфляции. Так как США пока активно поддерживают свою экономику, выпуская дополнительные деньги, это делает доллар более волатильным и вызывает опасения аналитиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году стоит ожидать дальнейшего укрепления и усиления международной роли золота.