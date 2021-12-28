Светлоград, Ставропольский край, 28 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия по факту стрельбы в одной из больниц города Светлограда. Его подозреваемым стал 36-летний мужчина, заподозривший в измене свою супругу и пришедший с оружием в медучреждение, чтобы выяснить ситуацию, сообщили 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где работает медсестрой его жена, и начал стрелять.

«Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, следствие по делу продолжается.

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