* запрещённая в России организация

Стокгольм, 28 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. *"Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Ликвидация международного историко-просветительского общества «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) приведёт к тому, что жители РФ потеряют важные источники знания о своей истории. Такое мнение 28 декабря высказала председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде, комментируя решение Верховного суда РФ.

Читайте также: «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) обвинили в искажении памяти о Великой Отечественной войне

«Верховный суд закрыл известную правозащитную организацию «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в Москве и завершил годы документирования советских репрессий», — написала в Твиттере глава внешнеполитического ведомства.

Такой исход Линде назвала «трагическим развитием событий».

«Значит, россияне потеряют важные источники знаний о своей истории», — считает председатель ОБСЕ.

Также по теме: Верховный суд России ликвидировал организацию «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и её структурные организации. Поводом для такого решения стало систематическое несоблюдение российских законов. Так, как заявили в Генпрокуратуре, в своей деятельности организация стремится реабилитировать нацистских преступников, подорвать доверие к органам российской государственной власти, а Советский Союз выставить террористическим государством.

Напомним, в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, эта организацию была включена в 2016 году. В ноябре 2021 года Генпрокуратура подала в Верховный суд РФ иск о её ликвидации.