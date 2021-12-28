Москва, 28 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности не даст «добавленной стоимости», заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов 28 декабря в ходе онлайн-брифинга.

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Чижов прокомментировал целесообразность участия ЕС в таких переговорах, отметив, что «оно не имеет определённой добавленной стоимости». Он напомнил, что Евросоюз — не военный блок, и свои предложения Россия обратила именно к НАТО, куда входят многие страны ЕС.

«Основное содержание наших предложений — вопросы жесткой безопасности. Вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности — разве Евросоюз их размещает?» — заявил дипломат.

Он добавил, что Евросоюз загнал себя в тупик в отношениях с Россией и должен сделать первый шаг, чтобы из него выйти. Осознание ненормальности нынешней ситуации уже пришло, осталось накопить достаточно политической воли, отметил Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза.

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