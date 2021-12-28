28 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Планы по переходу на Зеленый курс в самом начале пути сталкиваются с проблемой энергетической бедности, когда расходы на электричество и отопление для домохозяйств настолько велики, что они вынуждены отказаться от комфортного использования энергии для приготовления пищи и обогрева жилищ в холодное время года.

Ангелина Потеряйко, , 17:30 — REGNUM В Косово находится самая большая доля домохозяйств, живущих в энергетической бедности, их число составляет почти 40%, а в Черногории — самая низкая, от 8 до 15%. Такие данные стали известны благодаря исследованию, посвященному решению проблемы энергетической бедности среди членов Энергетического сообщества. Энергетическое сообщество — международная организация, созданная Европейским союзом и рядом третьих стран для расширения внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-Восточную Европу и за ее пределы. В исследовании приняли участие такие страны, как Черногория, Сербия, Украина, Грузия, Албания, Косово, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Молдова.

Альтернативаня энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В момент перехода Евросоюза на декарбонизированную экономику и возобновляемые источники энергии, сопровождающегося повышением цен на энергоносители, Энергетическое сообщество пытается решить проблемы энергетической бедности — сделать переход от ископаемого топлива социально справедливым.

В исследовании говорится о том, что невозможно будет обеспечить поддержку всем домохозяйствам с низким энергопотреблением, а реализуемые сообществом меры — поддержка доходов — не устраняют основных причин энергетической бедности. В качестве причин Энергетическое сообщество называет отсутствие энергетической модернизации зданий, устаревшую бытовую технику и систему отопления, отсутствие поддержки возобновляемых источников энергии.

Очевидно, что сообщество отказывается признавать в качестве причин поспешные и не просчитанные шаги по переходу к возобновляемым источникам энергии, которые привели к взлету цен на энергоносители, а вслед за ними и на коммунальные платежи для домохозяйств.

Более последователен в своей оценке предстоящего энергетического перехода в рамках «Зеленого курса» президент Чехии Милош Земан. В своём новогоднем обращении к согражданам он заявил, что план Европейский Зеленый курс может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни в его стране.

Милош Земан Kremlin.ru

«Одной из опасностей, которая возникла прежде всего в Европе, является так называемый «Зеленый курс». Из первоначально серьезной науки, называемой экологией, возникла религия. И как каждая религия, и эта имеет своих пророков, например, в образе постпубертальной девушки. Европейский Зеленый курс предписывает нам прекратить отопление природным газом в 2030 году, а с 2035 года не ездить на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей».

Не только Чехия и страны Балканского полуострова, мягко говоря, скептически относятся к инициативе ЕС регулировать энергопотребление и выбросы парниковых газов.

На встрече министров энергетики 02 декабря 2021 министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец так начал своё выступление:

«Гибкость при достижении целей [Зеленого курса] является ключевым словом во многих отношениях и, кажется, является общей нитью в том, как государства-члены рассматривают эти предложения».

После этого каждый министр упомянул слово «гибкость», за исключением министров энергетики Ирландии и Италии. Это означает, что более 20 стран резко критиковали план Европейской комиссии по согласованию потребления энергии в Европе с ее климатическими целями.

В ходе этой встречи страны ЕС подвергли критике цели Еврокомиссии снизить потребление энергии, увеличить долю возобновляемых источников энергии в отоплении и охлаждении и отремонтировать большее количество общественных зданий, заявив, что это нерентабельно или технически невыполнимо.

«Универсальный подход — не лучший вариант. Мы должны сохранять достаточную гибкость, чтобы государства-члены могли определить наиболее эффективный комплекс мер в рамках национальной политики», — сказал голландский министр Стеф Блок по поводу директивы по возобновляемым источникам энергии. Обращаясь к директиве по энергоэффективности, он подчеркнул «необходимость её гибкости с учетом национальных условий».

Стеф Блок Government.nl

Ожидаемо, что Европейская комиссия тут же встала на защиту предложенного ею пакета законов. Причем защита эта проявилась в форме громких деклараций.

Руководитель Европейского Зеленого курса Франс Тиммерманс предупредил, что страх перед быстрыми изменениями в процессе перехода на возобновляемые источники энергии может увести Запад «на темную сторону».

Тиммерманс пытается провести ряд реформ, которые приведут к быстрому сокращению выбросов в ЕС — на 55% к 2030 году. Он отдает себе отчёт в том, что это потребует закрытия некоторых производств и открытия новых, а на бытовом уровне станет дороже водить бензиновый (или дизельный) автомобиль или обогревать дом газом.

Франс Тиммерманс PES Group Committee of the Regions

И вот как он оправдывает грядущее, а в некоторых странах уже наступившее снижение уровня жизни людей:

«Это эпоха потрясений, глубоких революционных изменений. И это вызовет множество волнений среди нашего населения во всем мире. Искусство политики будет заключаться в следующем: как нам организовать себя таким образом, чтобы наши граждане чувствовали и понимали, что мы проведем их через этот век преобразований?»

Для смягчения удара климатической политики Еврокомиссия предложила создать Социальный климатический фонд на сумму примерно 70 миллиардов евро, который помог бы более бедным гражданам ЕС заменить свои бензиновые машины на электромобили, сделать дома энергоэффективными и вести климатически позитивный образ жизни. Но хватит ли этих денег на всех нуждающихся?

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