Москва, 28 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Новые меры по контролю за банковскими переводами подтвердили формулу, что люди — новая нефть. Об этом 28 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

Перевод денег

Он прокомментировал изменения, по которым Центробанк, начиная с января 2022 года, будет держать на контроле все денежные переводы граждан, в том числе данные о поступлениях через электронные кошельки и платёжные терминалы.

«ЦБ только подтвердил концепцию: люди — наша новая нефть. Раньше государство зарабатывало на энергоресурсах, а теперь на гражданах. Если раньше люди пытались уклониться от налогов, то теперь все будет достаточно прозрачно. Помимо налоговой инспекции, которая со следующего года начинает процесс по ознакомлению транзакции физиков, сюда подключается еще и Центральный банк», — сказал эксперт.

По его словам, банки получат от нововведения пользу.

«Во-первых, разрастется отдел по борьбе с гражданами, ведущими нелегальный бизнес, согласно ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они будут находить сомнительные операции, которые совершаются гражданами в банке. В общем, надзорный орган будет в действии. У них будет возможность доколупаться до банка за операции физлиц. Во-вторых, как оценить скрыто предпринимательство или нет? Для этого нужно побывать в Дагестане и зайти в любой продуктовый магазин. Вы достаете телефон, чтобы совершить оплату картой через приложение, а продавец при этом просто дает свой номер телефона и просит перевести ему, допустим, на Сбербанк», — рассказал Лашко.

Эксперт отметил, что предпринимательские операции очевидны и видны.

«Не секрет, какой средний чек в целом по региону в продуктовых магазинах. Если посмотреть, то будет понятно, сколько из десяти продаж стали в ряд с незаконными. Хотя об этом судить только правоохранительным органам», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что именно ЦБ, а не Росфинмониторинг, является для банков надзорным органом.