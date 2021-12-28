Стокгольм, , 16:14 — REGNUM В 2022 году в Швеции вступит в силу целый ряд законов, которые среди прочего предусматривают ужесточения наказания за домашнее насилие, запрет на использование одноразового пластика и увеличение наказания за разбрасывание мусора в общественных местах. Об этом 28 декабря сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Журналисты отмечают, что в новом году в Швеции станет запрещено продавать столовые приборы, трубочки, палочки для воздушных шаров, крышки, палочки для напитков, кружки, состоящих более чем на 15 процентов из пластика. Закон также запрещает использование конфетти на открытом воздухе.

За разбрасывание мелкого мусора на улице штраф ужесточается до 80 евро. Особо подчеркивается, что штрафы будут выписываться курильщикам, бросающим окурки, не доходя до урны.

Для лиц 18—20 лет отменяется вынесения приговоров по совокупности, если минимальное наказание за совершенное преступление предусматривает один год лишения свободы.

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