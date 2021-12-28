Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Курс лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после завершения голодовки закончен, поэтому ему придётся вернуться в тюрьму в Рустави. Об этом 28 декабря сообщил министр юстиции республики Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Михаил Саакашвили лечился в горийском военном госпитале и выписан из больницы. Естественно, заключённый не может находиться в лечебном учреждении, когда лечение окончено», — сказал глава минюста.

Он отметил, что 27 декабря, когда сотрудники пенитенциарной службы пришли за Саакашвили, чтобы перевести в тюрьму, то он отказался подчиняться. Из-за сильного волнения у экс-президента скакнуло давление и перевод в тюрьму было решено отложить.

Саакашвили, комментируя эту ситуацию в соцсети Facebook, заявил, что он потерял в это время сознание от высокого давления. Он также обвинил власти в том, что его хотят перевести в тюрьму, не спрашивая согласия.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, не называя причины. Сначала его перевели в Глданскую тюрьму в Тбилиси, где есть больница, что вызвало острую реакцию со стороны политика. Он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания. В итоге Саакашвили добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь.

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