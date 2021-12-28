Салехард, , 15:54 — REGNUM На Ямале назначен новый природоохранный прокурор Андрей Целовальников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Андрей Целовальников в органах прокуратуры работает с 2003 года. До настоящего времени был старшим помощником природоохранного прокурора ЯНАО. Женат, воспитывает двоих детей.

Прежний природоохранный прокурор Евгений Шейкин занимал данную должность с 2019 года. По информации источников интернет-газеты Znak.com, с января 2022 года он переходит на работу в прокуратуру Ямала.