Стокгольм, 28 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции запрещено бросать на землю коробки из фастфуда, пластиковые бутылки и многие другие предметы. С 1 января 2022 года закон будет ужесточен таким образом, что практически все брошенные на землю мелкие предметы будут приравнены к «мелкому мусору». Однако данный закон составлен очень витиевато, о чем 28 декабря сообщили журналисты телеканала SVT, которые попытались понять, будут ли штрафовать граждан даже за брошенный шарик для гольфа.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Если я брошу и оставлю шарик для гольфа, считается ли это разбрасыванием мусора?», — спросили журналисты полицейских.

«В этом случае, если я как любитель гольфа, пойду и буду искать брошенный шарик, то тогда считается, что я что-то предпринял, чтобы найти и подобрать мусор или этот шарик. И это уже не считается разбрасыванием мусора, потому что я по крайней мере попытался разрешить эту ситуацию», — ответил журналистам полицейский Микаэль Эрикссон.

Как пишут журналисты, ужесточение закона о разбрасывании мелкого мусора связано не столько со всеми остальными предметами, сколько с окурками и пакетиками от снюса, которые составляют до 80% от всего мусора, лежащего на земле.

Однако лазейка в законе все же есть: брошенный мусор на пол в торговых центрах не считается брошенным «на землю», как того требует закон.