Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Музей истории Санкт-Петербурга откроет новый экскурсионный маршрут для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Музей стал победителем грантового конкурса «Создание тактильных копий экспонатов». В 2022 году на средства гранта будут созданы копии живописных и графических работ из экспозиции «История Петербурга-Петрограда» в Комендантском доме Петропавловской крепости.

«Отобранные для проекта произведения изображают реку Неву в разных районах города, в разные время года и в разных природных состояниях. Среди них известная «Панорама наводнения в Петербурге 7 ноября 1824 года» (1824−1825) Иоганна Фридриха Тилькера, видовые работы знаменитых художников Алексея Боголюбова, Максима Воробьева, Степана Галактионова», — рассказали в пресс-службе.

Новая инклюзивная экскурсия получит название «Нева — артерия Петербурга».