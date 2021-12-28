Стокгольм, , 15:55 — REGNUM 28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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Ожидается, что 15 сантиметров выпавшего снега могут причиной нарушения движения на дорогах.

Метеорологи сообщают, что если в южной части Швеции температура воздуха упадет ниже нуля, то в регионе, возможно, будут отмены авиарейсы и буду наблюдаться перебои с электричеством, поскольку снежная погода не характерна для местных жителей.

Особое внимание было уделено погодным условиям в Сконе. Поскольку в самом южном лене Швеции сейчас плюсовая температура, то тающий снег и похолодание могут вызвать гололедицу на дорогах.