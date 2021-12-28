28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова вице-президента США о том, что Россию ждут новые санкции в случае нападения на Украину.

Артур Савин, , 17:31 — REGNUM Заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Российскую Федерацию могут ждать новые санкции из-за посягательств на территориальную целостность Украины, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Периодически крыша едет не только у правителей, но и у целых народов. То французы возомнят себя владельцами Европы. То мюнхенские колбасники объявляют себя высшей нацией. То американские пастухи начинают претендовать на мировое господство! Всех их во все времена врачевала Россия и будет, видимо, врачевать», — предполагает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередные угрозы санкциями со стороны Соединённых Штатов для российского народа являются уже предметом шуток.

«То есть прям ваще санкции? Вот эти прям ваще совсем? А те были какие, так себе? Пусть сама себе свои санкции запихнёт известно куда. Угрожалка ещё не выросла», — пишет Сергей Ш.

Санкционная политика США не вселяет ужас в сердца граждан России, а значит, не окажет воздействия на нашу страну, пишут люди.

«О нет! Только не санкции! Или любые санкции, кроме этих — сверхновых, супермощных, гиперневиданных, турборешительных, мегастрашных санкций! Тётенька, возьми, пожалуйста, свои слова обратно, а то мы сильно испугаемся — и в твою сторону полетит что-то совсем недемократичное, крайне агрессивное и, что самое важное, неприемлемо прямолинейное», — обращается Василий Н.

Вице-президент США Камала Харрис (сс) The White House

Некоторые комментаторы отмечают, что американские санкции против России являются очень большой помощью российскому народу, который всё это время не мог добиться от своего правительства усердной работы в интересах населения.

«Молодцы. Санкциями вы нам указываете на наши проблемные места. Что в этот раз? Хотя плевать. Узнаем, устраним. Спасибо Америке за усиление Российской Федерации. Если бы не вы, нам бы пришлось непросто», — отмечает Татьяна С.

Часть людей полагает, что все отсылки Вашингтона к некой российской угрозе и то, что Россия якобы собирается напасть на Украину, — не имеют под собой каких-либо оснований, но зато сами США активно вмешиваются во внутренние процессы украинского государства.

«Сами способствовали развалу «незалежной»! Использовали, используют и будут использовать против России! Им по барабану на украинский народ! Все эти майданы в бывших республиках СССР дядя Сэм устраивает против России! И поставит там своих ставленников под внешним управлением. Главная цель всех цветных революций в бывших республик СССР — смерть России!» — считает Владимир Б.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти всеми силами пытаются обратить на себя американское внимание с целью выкачать из США побольше финансовой помощи на якобы борьбу с российской агрессией.

«Украина уже на этой истерии, демагогии и антироссийских настроениях выкачала из Штатов и Европы кучу денег, которые никогда не отдаст. Впрочем, как и прибалты. Мудрые дяди и тёти на Западе не видят, что марионетки их разводят, как лохов?» — интересуется Марья М.

Напомним, 27 декабря вице-президент США Камала Харрис заявила в эфире телеканала CBS о том, что Российскую Федерацию могут ждать новые санкции из-за посягательств на территориальную целостность Украины.