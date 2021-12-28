Хельсинки, 28 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Быстрое распространение штамма коронавируса «Омикрона» означает, что вакцины от COVID-19 больше не являются надежной защитой от вируса. Таково мнение представителей правительства Финляндии, которое решило временно отказаться от обязательного использования ковид-сертификатов и снова ввести ограничение на деятельность различных учреждений. Об этом 28 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

Финляндия

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Властями было решено отменить использование сертификатов до 17 января следующего года, пишет финская Hufvudstadsbladet. Раньше они требовались для входа в кафе, рестораны, театры.

«Решение об отмене сертификатов приведет к тому, что театры, кинотеатры и другие виды спортивных и культурных мероприятий фактически закроют свои двери», — пишут журналисты.

С 28 декабря в барах и ресторанах Финляндии подача алкоголя будет прекращаться в 17:00. Бары должны закрываться в 18:00, а рестораны — в 20:00.