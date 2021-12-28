Петрозаводск, , 15:57 — REGNUM В Республике Карелия полный курс вакцинации от коронавируса прошли 54,1% от общего числа взрослого населения. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины привились 279,1 тыс. человек. Это 57,6% от числа взрослого населения, проживающего в республике. При этом оба компонента вакцины поставили 262 тыс. местных жителей, что составляет 54,1% от числа взрослого населения. Многие жители уже проходят повторную вакцинацию: таких уже 59 605 человек.

В регионе также активно вакцинируются от коронавируса жители в возрастной категории 60+. На сегодняшний день их количество составляет 92 133 человек, это 61,6% от числа пожилых людей.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в регионе — более 75%.

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