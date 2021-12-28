Берлин, 28 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Города Восточной Германии находятся на переднем фланге протестов против обязательной вакцинации от коронавируса и введения новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19, в демонстрациях принимают участие тысячи человек, сообщает 28 декабря немецкое агентство DW.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Участники акций выступают против новых мер властей, которые предусматривают ограничение частных собраний и запрет на присутствие зрителей на публичных мероприятиях в преддверии празднования Нового года. Недовольство вызывает также принятое парламентом в начале декабря решение об обязательной вакцинации части медицинского персонала.

В последние недели демонстрации проходят по всей Германии и нередко перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых получают ранения как стражи порядка, так и протестующие.

Полиция северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания сообщила, что в ходе последней акции в общей сложности 15 тысяч протестующих вышли на улицы в различных городах. После беспорядков было возбуждено девять уголовных дел по фактам сопротивления аресту, нанесения телесных повреждений, повреждения имущества, а также использования символики экстремистских организаций.

В акциях протеста в восточной земле Бранденбург приняли участие около 9 тысяч человек. В городе Галле в земле Саксония-Анхальт собралось около 1,5 тысячи демонстрантов.

По данным информагентства dpa, в городе Баутцен в Саксонии демонстранты напали на полицейских с фейерверками и забросали их бутылками, в результате чего по меньшей мере десять стражей порядка получили ранения. Полиция также была развернута для разгона демонстраций в двух самых густонаселенных городах Саксонии — Дрездене и Лейпциге.