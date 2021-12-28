Стокгольм, 28 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В течение рождественских праздников в Швеции число пациентов с тяжелым протеканием COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, продолжало расти и превысило отметку в 100 человек. Об этом 28 декабря сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно регистру, 28 декабря в реанимации находился 101 человек, что на 15 процентов больше, чем неделю назад.

Средний возраст пациентов с диагнозом COVID-19, находящихся в реанимации, составляет 63 года, и, как и прежде, мужчины составляют большинство (71%). Восемь из десяти пациентов входят в группу риска, например у них есть хроническое заболевание. Почти шесть из десяти (58%) пациентов в реанимации не сделали даже одну из двух прививок от COVID-19.

Последний раз ситуация, когда более 100 пациентов с коронавирусом проходили лечение в реанимационных отделениях в Швеции, наблюдалась в середине июня.