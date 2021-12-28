Москва, 28 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Москве Мавзолей В. И. Ленина 1 января будет закрыт для посетителей, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Мавзолей Ленина. Москва

«1 января 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — сообщили в ФСО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать. Он подчеркнул, что мавзолей Ленина и его тело являются важной памятью для многих людей, а потому нужно просто идти вперёд.