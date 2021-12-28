Стокгольм, 28 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции полностью вакцинированными признаются лица, которые привились от COVID-19 двумя дозами вакцины. Однако вскоре ситуация может измениться. Об этом 28 декабря в интервью радиостанции Sveriges Radio заявил координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Может, нам уже не стоит говорить о всяких бустерах и тому подобном, а просто признать, что полный курс вакцинации должен состоять из трех доз … Необходимо еще раз пересмотреть наше представление о вакцинах», — отметил Бергстрём.

Он основывает свои рассуждения на том факте, что в настоящее время существует большой консенсус в различных странах в отношении того, что третья доза вакцины необходима примерно через шесть месяцев после получения второго компонента.

Однако, отмечает Бергстрём, до сих пор неясно, понадобится ли в ближайшем будущем четвертая доза, которая будет предоставляться в обязательном порядке.