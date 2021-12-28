28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В США полиция в очередной раз убила невиновного человека при задержании подозреваемого, а в Китае в очередной раз пользователи Сети выразили свое отношение к США и «короткостволу»

Цинь Шихуан, , 17:32 — REGNUM 27 декабря Департамент полиции Лос-Анджелеса опубликовал видео непреднамеренного убийства полицейским 14-летней девочки. 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина напал на женщину в магазине одежды. Полиция немедленно направилась на место происшествия и несколько раз выстрелила в подозреваемого, однако одна из пуль, выпущенных полицией, прошла сквозь стену раздевалки и попала в 14-летнюю девочку Валентину, в результате чего она скончалась на месте.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Она пряталась в раздевалке со своей матерью. Инцидент в настоящее время расследуется, а стрелявший полицейский был отправлен в административный отпуск. Инцидент со стрельбой вызвал вопросы и гнев касательно использования полицией стратегии применения смертоносной силы. По данным Los Angeles Times, в 2021 году полиция Лос-Анджелеса выстрелила в 37 человек, из которых 17 погибли. Эти цифры свидетельствуют о значительном увеличении числа инцидентов, в которых люди были ранены или застрелены местной полицией, за последние два года.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с негодованием встретили эту новость, оставив тысячи разгневанных комментариев под соответствующей публикацией в паблике «Сеть наблюдателей».

«Встаньте на колени, создайте фонд ее имени, и готово (а маленькая девочка действительно несчастна)», — заявил «Адмирал на крючке», адресуясь к лицемерному преклонению колен полицейскими после убийства негра Джорджа Флойда в США в 2020 году.

Граффити в честь Джорджа Флойда Singlespeedfahrer

«Кто прав, а кто виноват, зависит от того, черная девушка или белая», — заметил «Мистер бисквит».

«В США в действительности нет никаких прав человека, о которых можно было бы говорить. А Китай — самая безопасная страна в мире. У нас нет ни у кого АК-47 на руках», — добавил другой пользователь.

«В прошлом Соединенные Штаты были маяком мира и абсолютной демократии. А теперь оказывается так много неразрешенных внутренних вопросов!», — посетовал nalatuo.

«Я вернулся домой после пяти лет, проведенных в Соединенных Штатах. Конечно, в Китае тоже есть недостатки, но, по крайней мере, закон соблюдается на самом низовом уровне. Но Соединенные Штаты защищают незаконные вещи на уровне закона, такие как употребление наркотиков. Для несовершеннолетних законно менять пол без согласия родителей!» — заявил другой комментатор.

Некоторые китайские пользователи встали на защиту США, отметив, что в Китае происходят и более страшные вещи, но правительство страны контролирует все СМИ, а вот в США — настоящая демократия, поскольку случаи, подобные обсуждаемому, тиражируются в СМИ.

«Нам, китайцам, все равно, чего там натворила американская полиция. Любой китаец тоже может разослать негативные новости из Китая на всеобщее обозрение. Так что все это просто ловля хайпа», — вступился за американцев пользователь «Не могу дождаться».

Полиция США Elvert Barnes

Кто-то заметил, что китайские социальные сети так не обсуждают эпидемию нового коронавируса, как проблемы, которые имеют место в США. А там, между прочим, целый город закрыт на карантин.

Отметим, что недавние антикитайские демарши США и их союзников на теме Синьцзяна очень сильно развернули общественное мнение китайских пользователей сети на негатив в отношении них. Если раньше китайцы очень положительно в целом отзывались об американцах, хотя и сдержанно, теперь же для них это враг номер один — после разве что Японии. Сквозь эту призму и воспринимаются все новости из США.