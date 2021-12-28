Душанбе, , 15:42 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четвертый раз переизбран главой Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом сообщает Азия-Плюс.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

По данным журналистов, вице-президентами Национального олимпийского комитета избраны Абдулло Рахмонзода и Дилшод Назаров, а Мухаммадшо Абдуллозола остался в качестве генерального секретаря.

В исполнительный комитет НОК страны вошли Екатерина Измайлова, Шохида Каландарова, Абдулло Махмадализода, Хусейнджон Саидов и Нигина Хайруллоева.

Сообщается, что участники заседания Генеральной ассамблеи также заслушали отчет Национального олимпийского комитета Таджикистана о деятельности в период 2017—2021 годов.

В частности, участников мероприятия проинформировали, что таджикистанцы завоевали три бронзовые медали на Играх исламской солидарности, 51 медаль (три золотые, 14 серебряных, 34 бронзовых) на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также семь медалей (четыре серебряные, три бронзовые) на Азиатских играх.