Стокгольм, 28 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. 28 декабря начали применяться новые правила к людям, путешествующим в Швецию. По большей части иностранные граждане старше двенадцати лет должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее 48 часов до пересечения границы. Им может быть как обычный ПЦР-тест, так и тест на антитела, пишет новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для иностранных рабочих или студентов, живущих в приграничных со Швецией областях, достаточно предъявить сертификат о вакцинации или тест, который проводился за неделю до их прибытия.

Граждане Швеции полностью освобождены от обязательного прохождения тестов на COVID-19. Однако всем, кто въезжает в страну, рекомендуется как можно скорее по прилету проверить себя на наличие коронавируса.

Внутри самой Швеции начали действовать более строгие требования к пассажирам автобусов и поездов. Они должны приобретать заранее сидячие места, если путешествуют более чем на 150 километров.