Минск, 28 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал часть статистики за III квартал 2021 года. Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов свидетельствует о том, что среднюю зарплату в размере $500 в эквиваленте большинство граждан постсоветской республики не видит.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Располагаемые ресурсы, согласно пояснениям Белстата, представляют собой «денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат».

Согласно опубликованным данным, наиболее многочисленные группы населения в III квартале могли рассчитывать на суммы от 400 до 800 белорусских рублей — то есть от $159 до $317,5 в эквиваленте. В совокупности это четыре группы населения (54,6%).

Ещё четыре группы располагают гораздо меньшими ресурсами — от 250 до 400 белорусских рублей. От общей численности по республике это 13,5%. От 800 до 900 бел.руб. могут себе позволить 8,3%, на 100 бел.руб. больше — 6,1% и далее по нисходящей.

Более 1500 бел.руб. довольствуются лишь 5,4% населения Белоруссии, и это верхняя планка официальной статистики. Согласно ей, вместе с этой группой сверхбогатых (по белорусским меркам) лишь 10,3% населения могут рассчитывать на $500 среднедушевых располагаемых ресурсов.

Читайте новости и аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии