Химки, Московская область, , 15:38 — REGNUM Генеральным директором подмосковного футбольного клуба «Химки» назначен бывший вратарь сборной России Владимир Габулов. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Химки»

«Владимир Габулов — новый генеральный директор ФК «Химки». Сегодня он приступил к выполнению обязанностей и официально был представлен сотрудникам клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летний Габулов сменил Сергея Анохина на потсу генерального директора «Химок».

Ранее Габулов возглавлял совет директоров клуба «Олимп-Долгопрудный», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). До этого он был министром спорта Северной Осетии и президентом ФК «Алания».

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