Москва, 2 января, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Больше половины предлагаемых российскому потребителю в магазинах готовых мясных и печёночных паштетов, проверенных Роскачеством, не может похвастаться высоким уровнем качества. Таковы результаты исследования, проведённого специалистами организации.

PLO.VN Опасные продукты

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Эксперты изучили паштет с мясом и печенью 16 торговых марок российского производства, упакованных в оболочку как колбасные изделия, либо пластиковую форму. Выяснилось, что в половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ, дрожжей и антибиотиков.

Причём в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений. Так, например, «отличился» паштет «СПК» (ООО «Сибирская продовольственная компания»), изготовленный в Новосибирске. В этом продукте обнаружили и кишечную палочку, и клостридии, и превышения по количеству бактерий (КМАФАнМ).

В паштете других пяти марок обнаружены только превышения по количеству бактерий (КМАФАнМ).

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«В исследованном паштете эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов (в том числе ртути, свинца, кадмия, мышьяка) и радионуклидов (в том числе стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья», — отметили в организации.

Среди других обнаруженных более чем у двух четвертей образцов продукции несоответствий — нарушения по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки. В части товаров использовались незаявленные в маркировке ингредиенты, такие как крахмал, свиная шкурка, мясо механической обвалки, соевая мука.

При этом в ходе исследования в продукции большинства производителей антибиотики не выявлены даже в следовых количествах. Также у большинства торговых марок заявленные в составе ингредиенты соответствуют фактическим, так же как и масса нетто.

«Всем требованиям законодательства соответствовали паштеты пяти торговых марок», — отметили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества проверили томаты российского и зарубежного производства, которые представлены в магазинах России зимой. Выяснилось, что эти овощи не содержат нитратов и запрещённых государственными стандартами пестицидов.