Тбилиси, 28 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения из военного госпиталя в тюрьму снова объявит голодовку, то его ещё раз переведут в тюремную больницу в Глдани. Об этом 28 декабря заявил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками в Глданской тюрьме

Он прокомментировал сорвавшийся перевод экс-президента в тюрьму в Рустави из-за того, что тому стало плохо, когда он узнал о предстоящем переводе.

«В отношении всех заключенных принято, что, если возможно возникновение проблемы со здоровьем, существует 18-е Глданское учреждение, куда мы обычно переводим заключенных», — сказал министр.

По его словам, общественность могла видеть, когда экс-президента ранее переводили в Глдани, что о нём там могли позаботиться и оказать медицинскую помощь.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в ноябре в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там пытали заключённых.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников, что было показано на видео, обнародованном минюстом. Голодавший 39 дней экс-президент отчаянно сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате, он толкнул охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео инцидента было выложено в интернет.